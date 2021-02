오세훈 "安과 서울시 공동운영 가능"…나경원도 '호응'

[아시아경제 금보령 기자] 오세훈 전 서울시장이 안철수 국민의당 대표와 서울시를 공동으로 운영할 수 있다는 의사를 나타냈다. 여기에 나경원 전 의원까지 호응하는 모습을 보였다.

오 전 시장은 13일 MBN '뉴스와이드'에 출연해 "저는 중도 우파로 안 후보와 노선이 다르지 않다"며 "외국에는 연립정부의 실험이 있지 않으냐"고 밝혔다.

오 전 시장은 또 "서울시를 함께 힘을 모아 공동 운영하기로 합의해서 그런 형태의 단일화가 된다면 유권자들 입장에서 기대해볼 만할 것"이라고 얘기했다.

여기에 나 전 의원이 호응하고 나섰다. 나 전 의원은 이날 페이스북을 통해 "저는 지난 10일 언론인과의 간담회에서 '자유주의 상식 연합'을 제안한 바 있다. 재보궐 선거 직후 곧바로 '야권 대통합 큰 그릇' 만들기가 필요하다는 말씀을 드렸다"며 "앞서 안 대표가 제안한 '범야권 연립정부 서울시', 어제 김종인 국민의힘 비대위원장이 강조한 '숙명으로서의 단일화', 그리고 오늘 오 전 시장의 '서울시 공동운영'까지 모두 동일한 취지에서 비롯된 것으로 생각한다"고 말했다.

나 전 의원은 안 대표는 물론 금태섭 전 의원, 조정훈 시대전환 대표, 진중권 교수, 서민 교수 등도 자유주의 상식 연합에 함께해야 한다고 주장했다. 그는 자유주의 상식 연합에 대해 "우리 헌법 질서의 근간 가치인 자유, 상대를 존중하고 공존을 지향하는 상식에 동의하는 사람이라면 누구나 함께 할 수 있는 새로운 정치 플랫폼"이라며 "더 큰 상상력과 포용의 정신으로 더 넓은 플랫폼을 펼쳐야 한다"고 강조했다.

이어 나 전 의원은 "정치 영역에 국한되어서도 안 된다. 학계, 시민사회, 문화예술계에 이르기까지 '자유주의 상식 연합'은 대한민국 리뉴얼의 새로운 기준이 될 것"이라며 "진중권 교수와 서민 교수 등 합리적 진보도 중요한 역할을 해주실 것이라 기대한다"고 덧붙였다.

나 전 의원은 또 "공적인 단일화로 선거에서 승리하면, 서울시 공동 운영은 당연히 실천해야 할 기본 과제일 것"이라며 "정치, 사회, 문화 등 각계각층이 참여하는 무제한 원탁회의로 자유주의 상식 연합을 이뤄내야 한다"고 얘기했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr