女배구 이어 男배구도 '학폭' 폭로전…"노래 부르라 시키고 급소 때려 봉합 수술받아"

[아시아경제 최은영 기자] 여자 프로배구 흥국생명 이재영·이다영의 학교폭력 논란에 이어 남자 배구에서도 '학교 폭력' 의혹이 불거졌다.

13일 한 온라인 커뮤니티에는 '현직 남자 배구선수 학폭 피해자입니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

최근 논란이 된 여자배구선수 학교폭력 사건을 보고 용기를 냈다는 글쓴이 A 씨는 "10년이 지난 일이라 잊고 살자는 마음이 있었는데 폭력은 세월이 흘러도 정당화될 수 없다는 말이 힘이 됐다"라고 전했다.

A 씨는 "고등학교 1학년 때 3학년 형들이 집합시켜서 때리고 맞는 게 일상이었다. 사건은 1학년 여름 때였다. 웨이트 장에서 운동하고 있었는데 갑자기 저 구석에 있던 3학년 형이 저를 불러서 달려갔다"라고 말했다.

이어 A 씨는 선배들로부터 노래를 불러보라는 강요를 받았고, 이를 거부하자 폭행을 당했다고 했다.

발차기로 급소를 맞은 A 씨는 응급실에 실려 갔고 고환 봉합 수술을 받았다.

그러나 이후에도 괴롭힘은 줄어들지 않았다고 한다. A 씨는 "가해자들은 오히려 '부 X 터진 놈'이라고 부르며 놀리고 다녔고, 가해자들의 부모님은 '우리 애는 그럴 애가 아니다'라며 두둔했다"라고 말했다.

A 씨는 "그냥 조용히 넘어가자고 했던 엄마 말을 들었던 내가 너무 후회된다. 배구선수가 되고 싶어 어떠한 보상을 요구하지도, 논란을 만들지도 않았지만, 여전히 그 당시의 힘든 기억이 잊히지 않는다"라고 심경을 토로했다.

결국 트라우마로 운동을 그만두어야 했다는 A 씨는 "당시 감독조차 일을 덮고 싶어서 조용히 넘어가자고 사정했는데 '그때 용기 내서 다 말했어야 하는데'라는 후회를 10년 넘게 갖고 살았다"라며 "가해자들이 진심으로 반성하고 사과를 했으면 좋겠다"라고 했다.

A 씨는 고교 시절 심한 폭행을 했던 2명의 선수 외에도, 중학교 시절 1분 지각하면 창고에 틀어 박아놓고 발로 때렸던 다른 선수에 대한 폭로도 덧붙였다.

마지막으로 필요하다면 수술 기록지를 첨부하겠고 밝힌 A 씨는 "이 얘기를 꺼내는 순간 배구계에 있었던 사람들이라면 웬만하면 내가 누군지 알고, 당사자가 누군지 안다"라며 "그저 동네에서 떠드는 웃음거리가 될까 무섭지만 그래도 많은 사람이 이 사실을 알았으면 하는 바람으로 글을 적는다"라고 했다.

A 씨의 글은 업로드 된 지 반나절 만에 조회 수 약 4만 회를 기록했다. 누리꾼들은 "가장 악한 방법으로 사람을 괴롭혔다", "꼭 이슈화됐으면 좋겠다"라며 분통을 터뜨렸다.

이번 사건과 관련해 가해자로 지목된 선수가 소속된 구단 관계자는 "상황을 파악 중"이라고 밝혔다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr