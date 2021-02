"내 이름 문신으로 새겨라" 집착 여친에게 '염산테러' 당한 英 남성…"아직도 악몽에 시달려"

[아시아경제 최은영 기자] 전 여자친구에게 염산 테러를 당해 죽을 고비를 넘긴 남성이 5년이 지난 지금까지도 "여전히 악몽을 꾼다"라고 전해 안타까움을 자아냈다.

12일 영국 데일리메일 등 외신은 전 여자친구에게 염산 테러를 당해 몸의 3분의 1 이상 심한 화상을 입고 시력을 잃은 한 남성의 사연을 보도했다.

지난 2016년 7월 레스터에 살던 다니엘 로타리우(35)는 당시 여자친구였던 케이티 렁에게 염산 테러를 당했다.

다니엘과 케이티는 2015년 12월부터 연인 관계를 지속해왔지만, 다니엘보다 스무 살이나 많았던 케이티는 다니엘에게 "SNS를 탈퇴해라", "내 이름을 문신으로 새겨라" 등의 요구를 하며 집착 증세를 보여 왔다.

급기야 케이티는 다니엘과 심하게 다툰 뒤, 잠든 그의 얼굴에 염산을 부었고 다니엘은 이로 인해 시력을 잃고 신체의 3분의 1이 녹아내리는 화상을 입게 됐다.

다니엘은 "나는 온몸이 타들어 갈듯한 고통에 잠에서 깼다. 마치 얼굴에 끓는 물을 붓는 것 같은 느낌이었다"라며 "앞에 누군가가 있어 도움을 청하려 했지만, 눈을 뜨기도 힘든 상태였다"고 전했다.

다니엘은 곧바로 병원 치료를 시작했지만 여러 차례 죽을 고비를 넘겨야 했다. 무엇보다 일그러진 얼굴을 볼 때마다 당시의 끔찍한 기억이 떠올라 극심한 스트레스를 받았다.

그런 그에게 희망을 선물한 것은 다름 아닌 간병인 애나(33)였다. 그는 애나와 새로운 사랑을 시작했고, 현재 애나(33)와 아들 데이비드(3), 의붓아들 잭(8)과 함께 살고 있다.

현재 그는 가족의 보살핌 속에 조금씩 건강을 회복하고 있다. 여러 차례 피부 이식을 받았고, 최근에는 두피에 머리카락처럼 보이게 하는 색소 삽입 시술도 받았다.

그러나 그는 여전히 악몽 같은 나날을 보내고 있다고 고백했다. 그는 "나는 여전히 악몽을 꾼다"라며 "케이티가 한 짓을 생각하지 않고는 하루도 지나갈 수 없다. 잊기가 어렵다"라고 고통을 호소했다.

다니엘은 "일할 수 없고 그저 집에 앉아만 있으니 불면증도 있다"라며 "케이티를 원망하지 않고는 단 하루도 버틸 수 없을 정도로 괴롭다"라고 전했다.

한편 2017년 3월 당시 52세였던 케이티는 살인미수 혐의가 인정돼 종신형을 선고받고 최소 17년 이상 복역하게 됐다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr