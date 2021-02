코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락

[아시아경제 박지환 기자] 10일 코스피가 오후 들어서도 상승과 하락을 반복하며 3080선 보합권 등락을 지속하고 있다.

이날 오후 1시 20분 현재 코스피는 전 거래일보다 1.70포인트(0.06%) 오른 3086.37을 가리키고 있다. 지수는 전장보다 3.46포인트(0.11%) 오른 3088.13에서 출발해 보합권에서 등락을 거듭했다. 장초반 매도 우위였던 외국인이 매수 우위로 전환하면서 소폭 오름세로 전환했다.

투자 주체별 매매 동향을 보면 코스피에서는 개인과 외국인이 함께 매수하고 있다. 개인과 외국인은 각각 2008억원, 1309억원 순매수 중이다. 반면 기관은 3476억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목을 살펴보면 혼조세가 뚜렷하다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,400 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 14,557,886 전일가 82,700 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 車 반도체 대량부족 사태!! 삼성전자에 반도체 납품하는 ‘이 기업’! 주가 고공행진!딱! 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 납품하는 ‘이 기업’! 또 드립니다.코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환 close 는 전 거래일 대비 0.85% 내린 8만2000원을 가리켰다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,336,650 전일가 125,500 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.4%코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합) close 의 경우에도 0.80% 하락한 12만4500원을 나타냈다. 반도체주를 제외한 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 944,000 전일대비 29,000 등락률 -2.98% 거래량 500,284 전일가 973,000 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합) close (-3.19%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 799,000 전일대비 3,000 등락률 -0.37% 거래량 49,248 전일가 802,000 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합) close (-0.50%) 등도 약세를 나타냈다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 366,500 전일대비 8,000 등락률 +2.23% 거래량 696,888 전일가 358,500 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 NAVER, 이시간 주가 +1.39%.... 최근 5일 기관 50만 2427주 순매도코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발 close (2.37%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 243,000 전일대비 6,500 등락률 +2.75% 거래량 741,110 전일가 236,500 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 로봇 공개한 현대차, 정의선式 '모빌리티 사업개편' 박차코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합) close (1.06%) 등은 상승했다. 특히 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 487,000 전일대비 26,000 등락률 +5.64% 거래량 1,517,925 전일가 461,000 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 딱! 말씀드립니다! 40년간 최대 공급처 “삼성전자”!! 반도체 점유율 1위! [특징주]'깜짝 실적' 카카오, 외국인 순매수에 상승폭 확대 카카오, 이시간 주가 +2.71%.... 최근 5일 개인 27만 6213주 순매도 close 는 지난해 4분기 호실적과 올해도 고성장세가 지속될 것이라는 전망에 5%대 강세를 기록하고 있다.

같은 시각 코스닥은 전일 대비 1.67포인트(0.17%) 내린 956.18에 거래되고 있다. 이날 지수는 0.60포인트(0.06%) 상승한 958.45로 시작했다가 장초반 하락 전환한 상태다.

수급별로는 개인이 1740억원 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 703억원, 853억원 순매도했다.

시가총액 상위종목 중에서는 대다수 종목이 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 142,400 전일대비 100 등락률 +0.07% 거래량 506,319 전일가 142,300 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환셀트리온헬스케어, 외국인 8000주 순매도… 주가 -0.63%코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발 close (-0.63%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 172,200 전일대비 800 등락률 -0.46% 거래량 157,868 전일가 173,000 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합)설연휴 앞둔 차익실현에 '혼조세'…코스피 3100선 공방 close (-0.92%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 173,900 전일대비 1,200 등락률 -0.69% 거래량 132,858 전일가 175,100 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합) close (-1.03%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 358,500 전일대비 9,200 등락률 -2.50% 거래량 64,756 전일가 367,700 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 나홀로 순매수속 소폭 상승 출발외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르'코스피, 외국인·개인 동반 매도세에 내림세 지속 close (-2.50%) 등이 하락했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 55,600 전일대비 1,500 등락률 +2.77% 거래량 1,613,375 전일가 54,100 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 엔씨 넥슨 나는데... 넷마블은 언제쯤?코스피, 외국인·기관 동반 매도에 하락 전환카카오게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.54% close 와 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 322,200 전일대비 2,900 등락률 +0.91% 거래량 20,191 전일가 319,300 2021.02.10 14:14 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매도에 하락세외국인·기관 막판 매수전환… 코스피 3120 상승마감옆걸음치는 코스피…3100 턱밑에서 횡보 close 만 각각 2.59%, 0.09% 상승했다.

서상영 키움증권 연구원은 "오늘 증시는 큰 틀에서 보면 외국인의 현물 수급에 따라서 시장이 변동하고 있는 정도로 보인다"며 "지난해 실적이 좋았던 카카오의 강세 등 종목별 차별화가 진행되는 흐름을 나타내고 있다"고 설명했다.

