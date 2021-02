한투 '테슬라·S&P500' 월지급식 ELS 공모

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 오는 16일까지 미국 주식 종목 테슬라(TSLA UW)와 S&P500을 기초자산으로 하는 온라인 전용 TRUE ELS 13718회 투자자를 모집한다.

이 상품은 투자기간동안 매월 1.05%(연 12.60%) 월 수익을 기초자산 가격 조건 없이 지급한다. 3년 만기로 6개월마다 기초자산 가격을 관측해 최초 기준가의 85%(6개월, 12개월, 18개월), 80%(24개월, 30개월), 70%(36개월) 이상일 경우 자동 상환된다. 6번의 상환 조건을 달성하지 못하더라도 투자기간 중 기초자산 가격이 최초기준가의 50% 미만으로 하락한 적이 없다면 만기 시 원금을 돌려받을 수 있다. 기초자산 가격이 최초기준가의 50% 미만으로 하락한 적이 있고, 만기평가가격이 최초기준가의 70% 미만이라면 원금손실이 발생한다. 발생 가능한 원금손실률은 30~100%다.

한국투자증권은 같은 기간 삼성전자·홍콩H(HSCEI)·니케이225(NIKKEI225)를 기초자산으로 하는 연 7.0% 스텝다운 TRUE ELS 13716회(조건을 충족하지 못할 경우 원금손실률 25~100%)와 SK하이닉스·현대차·S&P500를 기초자산으로 하는 연 10.70% 리자드 리자드 스텝다운 TRUE ELS 13717회(원금손실률 25~100%) 투자자도 모집한다.

온라인 전용 TRUE ELS는 한국투자증권 홈페이지, 홈 트레이딩 시스템(HTS) 및 한국투자 모바일 앱을 통해 청약하면 된다. 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지나 고객센터로 문의하면 된다.

