배민, 독거 어르신 위한 떡만둣국 키트 전달

사내 봉사활동 '우아한땀방울', 송파 독거노인 100가구 직접 찾아

[아시아경제 김철현 기자] 배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 본사가 위치한 서울 송파구의 독거노인 가정 100곳에 안부 인사를 담은 엽서와 떡만둣국 키트를 전달했다고 10일 밝혔다.

이번 나눔 활동에는 사내 구성원들이 참여하는 봉사활동 모임 '우아한땀방울'이 나섰다. 24명의 구성원이 참여해 송파구 노인복지회관 소속 생활관리사와 3인 1조로 팀을 이뤄 각 가정을 방문했다. 코로나 상황인 점을 감안해 정부 방역수칙을 준수하며 독거노인들의 안부를 살폈다.

이번에 전달한 떡만둣국 키트는 3~4인이 함께 먹을 수 있는 분량으로 송파구 소재의 식자재 유통 사회적 기업 청밀이 함께 마련했다. 미처 방문을 못한 가정은 송파구 노인복지회관에서 밀키트를 전달했다. 우아한땀방울을 담당하는 사회공헌팀 박송인 팀장은 "우아한형제들은 앞으로도 사각지대에 놓인 아이들이나 홀로 지내시는 어르신 등 취약 계층을 위한 먹거리 안전망으로 역할을 다할 것"이라고 말했다.

