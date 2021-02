이마트, 연매출 20兆 시대 … 코로나 뚫고 역대최고 신기록

선제적 구조조정 효과

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 악재 속에서도 이마트가 연간 매출 20조원 돌파라는 국내 유통업계 새 기록을 세웠다. 2019년 2분기와 4분기, 창사 이래 첫 적자라는 뼈 아픈 성적표를 받아들었던 정용진 신세계 그룹 부회장으로서는 예측 불가능한 위기 속에서도 과감한 결단과 저력을 바탕으로 오너 경영 체제를 확고히 하게 됐다.

이마트가 9일 공시한 지난해 연결 매출액은 21조3949억원으로 2019년 18조1679억원보다 17.8% 증가했다. 영업이익은 2371억원으로 전년 대비 57.4%, 당기순이익은 3625억원으로 62.0% 신장했다.

이마트 측은 실적 급등의 이유로 대형마트(할인점) 기존 점포의 매출 신장률이 2019년 3.4% 감소에서 지난해 1.4% 증가로 전환됐다고 밝혔다. 대형마트 신장률이 플러스 전환한 건 2016년 이후 4년만이다. 창고형 매장 트레이더스 매출 성장률 역시 2019년 22.4%에서 지난해 23.9%로 소폭 확대된 것도 실적 개선에 한 몫을 했다.

유통업계는 2019년 적자 이후 정용진 부회장의 선제적인 구조조정 효과가 코로나19 이후 빛을 발했다는 평가를 내 놓고 있다. ‘삐에로쑈핑’, ‘부츠’ 등 부실 전문점을 정리하고 ‘일렉트로마트’, ‘노브랜드’ 등 집객력 있는 전문점을 확장했으며 기존 점포 리뉴얼과 유지 보수, 시스템 개선 등 선제적인 사업구조에 나서 위기를 기회로 만들어냈다.

이마트 관계자는 "코로나19 등 불확실한 대외 환경 속에서도 고객 중심 경영을 강화한 이마트와 SSG닷컴, 신세계 TV쇼핑 등 연결 자회사들의 고른 성장을 바탕으로 매출과 영업이익이 신장했다"고 설명했다.

한편, 이마트보다 하루 전 공시된 신세계의 지난해 매출은 4조7660억원, 영업이익은 884억원이었다. 전년 대비 매출은 25.5% 줄었고 영업이익은 81.1% 급감했다. 전체 매출의 절반을 차지하던 면세점 사업이 최악의 상황을 보내고 있는데다 오프라인 중심의 백화점 판매도 급감했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr