2·4 공급대책 후속조치 속도…도정법·공주법 3개월 內 개정 추진

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 지난 2일 발표한 재도시권 주택공급 확대 방안의 후속조치에 속도를 낸다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 9일 오전 정부서울청사에서 관계장관회의(녹실회의)를 개최하고, '공공주도 3080+ 대도시권 주택공급 획기적 확대방안' 후속조치 계획 등에 대해 이 같이 논의했다.

이날 회의에서 정부는 도시및주거환경정비법, 공공주택 특별법 등 지난 4일 대책과 관련된 법 개정을 다음달 내로 추진하기로 했다. 또한 LH와 SH 중심의 설명회를 향후 3개월 간 집중적으로 실시하고, 신규 공공택지 지정을 최대한 앞당겨 진행한다는 방침이다. 이밖에 지방자치단체와 LH, SH 등 유관기관 협업체계를 구축해 가동해 나갈 계획이다.

기재부는 "주택시장 안정을 위해 정부가 이미 발표한 공급 방안 등의 내용 구체화와 신속하고 확실한 집행이 핵심관건이라는데 의견을 모으고, 관련 내용을 속도감 있게 추진하기로 했다"고 설명했다.

