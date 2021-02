카카오 김범수 "재산 절반 기부"…주식만 계산해도 5조(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 김범수 카카오 이사회 의장이 8일 재산의 절반을 기부하겠다는 의사를 밝혔다.

김 의장은 이날 카카오 직원들에게 보낸 메시지를 통해 "살아가는 동안 재산의 절반 이상을 사회문제 해결을 위해 기부하겠다는 다짐을 하게 됐다"고 말했다.

현재 카카오의 지분 13.74% 등 김 의장이 보유한 주식 가치는 약 10조원으로, 그의 재산 중 주식 절반만 계산해도 5조원에 달한다.

김 의장은 "10주년을 맞아 사회문제 해결의 주체자가 되고자 고민이 많았다"면서 "격동의 시기에 사회문제가 다양한 방면에서 더욱 심화되는 것을 목도하며 더이상 결심을 더 늦추면 안되겠다는 생각이 들었다"고 배경을 설명했다.

이어 그는 "공식적인 약속이 될 수 있도록 적절한 기부서약도 추진 중"이라면서 "구체적으로 어떻게 사용할지는 이제 고민을 시작한 단계다. 카카오가 접근하기 어려운 영역의 사회문제 해결을 위해 사람을 찾고 지원해 나갈 생각"이라고 덧붙였다.

김 의장은 "모든 영역에서 비대면이 강화되는 상황과 급격한 기술 발전이 겹쳐지면서 세상은 이전에 경험하지 못했던 영역으로 빠르게 진입했다"며 "이제 시작에 불과할 수 있는 이번 변화의 물결은 세상을 어느 곳으로 이끌고 갈지 두렵기도 하고 기대가 되기도 한다"고 밝혔다.

이어 "점점 기존의 방식으로는 풀 수 없는 문제가 많아지면서 함께 지혜를 모아 나가야겠다는 생각이 든다"며 "조만간 더 깊은 소통을 할 수 있는 크루 간담회도 열어보려고 한다"고 전했다.

