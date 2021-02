"설 연휴 '강남인강'으로 신학기 준비할까?"...강남인강 1062개 강의 무료 제공

2월8~3월1일 22일간 내신 개념 특강·학습법 멘토링·해설 강의 등

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 운영하는 인터넷수능방송(이하 강남인강)이 코로나19로 학업 공백기를 가진 학생들의 신학기 준비를 돕기 위해 8일부터 1062개의 특강을 22일간 무료로 제공한다.

구는 지난해 121개의 무료 강의를 제공했으나 올해는 강의수를 크게 늘렸다.

특히 중고등학생을 위한 교과서 개념 정리와 코딩강좌 등 내신 개념 특강 958개를 준비해 사교육비 부담을 해소할 예정이다.

이외도 학습법에 대한 멘토링 강좌와 중고등 핵심내용을 담은 원픽 강좌, 학력모의평가 해설 강의, 입시 및 학습전략을 담은 언택트 라이브 설명회 등이 제공된다.

회원가입 절차 없이 누구나 수강 가능하다.

자세한 사항은 강남인강 홈페이지와 고객센터로 문의할 수 있다.

한편, 지난해 코로나19 사태 이후 무료수강 지원 사업을 전국으로 확대해온 강남인강은 올해도 관할 지자체의 신청을 받아 학업에 어려움을 겪는 저소득층 학생들에게 무료수강권을 지원할 예정이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr