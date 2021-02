[포토]대상, 동대문구 1412가구에 설맞이 꾸러미 기부

대상, 2012년부터 취약계층 위한 선물꾸러미 지속적 후원...동대문구 전 직원 청정원 설맞이 선물꾸러미 1대1 결연가구에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 대상(대표 임정배) 후원으로 민족대명절 설을 맞아 취약계층 1412가구에 청정원 선물꾸러미를 전달한다.

동대문구는 2011년12월부터 법적 지원을 받지 못해 복지사각지대에 놓인 구민의 삶을 돌보기 위해 ‘보듬누리’ 사업을 시작했다.

동대문구 전 직원 1357명은 취약계층과 1대1 결연을 맺고 매달 안부전화와 방문을 통해 취약가구를 살뜰히 챙기고 있다.

동대문구는 2012년부터 대상 후원으로 매년 설에 1대1 결연 가구가 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 식료품을 담은 꾸러미를 전달하고 있다.

올해는 카놀라유, 참기름, 구운 소금, 현미식초, 올리고당, 햄, 장조림 등이 담긴 2만7000원 상당 청정원 선물꾸러미 1412개(환가액 3812만 원 상당)를 동대문구 전 직원 1357명과 민간결연자가 결연 가구에 직접 방문해 전달할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “어려운 이웃들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 9년 동안 후원해주신 대상에 감사드린다”며 “예년과 사뭇 다른 명절 분위기지만 모든 구민 여러분이 가정에서 안전한 설 연휴를 보내기 바란다”고 밝혔다.

