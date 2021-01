△김광호씨 별세, 김진우(현대차증권 브랜드&PR팀 책임매니저)씨 부친상 = 31일, 서울성모병원 장례식장 23호실, 발인 27일. 02-2258-5940

