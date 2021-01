중기중앙회 "대학생 서포터즈 '행복한 중기씨' 내달 15일까지 모집"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 다음달 15일까지 대학생 서포터즈 '제19기 행복한 중기씨'를 모집한다고 31일 밝혔다.

2010년 시작된 행복한 중기씨는 중소기업에 대한 긍정적 인식 전환을 위해 일자리 정보를 알리는 대학생 서포터즈다.

전국의 대학생(휴학생 포함)을 대상으로 선발하며 활동 기간은 2~7월까지 약 5개월이다.

심사를 거쳐 최종 선발되면 ▲중소기업 인식개선 콘텐츠 제작 ▲괜찮은 일자리 발굴 및 소개 ▲중기중앙회 주관 행사 참여 홍보 등 다양한 활동을 수행하게 된다.

선발된 서포터즈에게는 수료증·표창장, 전문가 강연 참여, 매달 원고료·콘텐츠 제작 활동비 지원 등의 혜택이 주어진다.

백동욱 중기중앙회 청년희망일자리부장은 "뉴미디어 매체를 확대 활용해 청년구직자와의 지속적인 소통의 기회를 만들어 나가겠다"고 말했다.

행복한 중기씨 모집 관련 자세한 사항은 중기중앙회 인스타그램, 공모전 사이트, 취업 카페 등 온라인 플랫폼을 통해 확인 가능하다.

지원을 희망하는 학생들은 중기중앙회 홈페이지나 행복한 중기씨 네이버 블로그 공지사항에서 지원서를 다운로드 받아 2월 15일까지 이메일(insik9988@kbiz.or.kr)로 제출하면 된다

