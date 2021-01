오세훈 "與 판사 탄핵, 대놓고 위협해 길들이는 것…폭주 막아달라"

[아시아경제 금보령 기자] 더불어민주당이 '사법 농단' 개입 의혹을 받고 있는 임성근 부산고법 부장판사에 대한 탄핵을 추진하기로 한 데 대해 오세훈 전 서울시장이 '대놓고 위협해 길들이고 재갈을 물리겠다는 것'이라고 비판했다.

29일 오 전 시장은 페이스북을 통해 "막 나가는 민주당의 폭주를 막아달라"며 "민주당은 이제 삼권 분립과 법치주의의 최후 보루인 사법부의 목줄마저 죄고 있다"고 밝혔다.

그는 "우려했던대로 민주당이 헌정 사상 최초로 '판사 탄핵'에 시동을 걸었다"며 "재적의원 과반수만 찬성하면 되니 탄핵 소추안이 가결될 것은 불을 보듯 뻔하다"고 지적했다.

이어 오 전 시장은 "조국 전 장관 아들에게 허위 인턴증명서를 써준 혐의로 기소된 최강욱 열린민주당 의원이 1심에서 의원직 상실형에 해당하는 유죄 판결을 받은 날, 민주당이 판사 탄핵을 들고 나왔다"며 "'우연'이 거듭되면 '필연'이라고 한다. 자기 진영에 불리한 판결을 하는 판사들을 대놓고 위협해 길들이고 재갈을 물리겠다는 게 아니면 무엇이겠나"라고 강조했다.

오 전 시장은 "부디 저 오세훈이 서울시장 선거에서 승리해 정권교체의 교두보를 놓을 수 있도록 기회를 달라"며 "그것이 많은 이들의 희생과 땀으로 일궈온 대한민국을, 민주주의를 가장 빨리 정상으로 되돌릴 수 있는 길"이라고 얘기했다.

