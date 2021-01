"비대면 업무혁신 지원" KT, 화상회의 플랫폼 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 코로나19로 일상화되고 있는 재택근무, 화상회의 등을 지원하기 위해 클라우드 기반 화상회의 플랫폼인 ‘KT BizMeet(비즈미트)’를 출시한다고 29일 밝혔다.

이는 화상회의, 온라인 교육, 화상상담은 물론 대규모 인원이 온라인에 동시접속해 진행하는 세미나인 웨비나까지 가능한 화상 통합서비스 솔루션이다. 최대 5000명까지 접속 가능하며 보안 강화를 위해 회의 종료 후에는 임시데이터를 삭제하게끔 했다. 회의 템플릿 등도 사용할 수 있다. KT는 클라우드 인프라 기반 SaaS(Software as a Service)를 통해 별도의 서버구축 없이 애플리케이션 설치만으로도 솔루션을 이용 가능하도록 했다. 가입한 상품에 따라 월 단위 요금을 지불하면 된다.

KT 비즈미트는 국내 최다 사용 화상솔루션 개발사인 새하컴즈와의 협력을 통해 출시됐다. KT는 이를 시작으로 중견?중소기업, 소상공인 등 업무에 도움이 될 비즈니스 솔루션과 업종 특화 SaaS화도 준비 중이다.

또한 KT는 SaaS 상품 판매를 위한 전용 사이트 KT 클라우드 Biz스토어도 오픈했다. 클라우드 콘솔없이 가입 가능한 ‘서비스형 간편 상품 신청 사이트’로 비대면 업무 협업 툴인 KT Works(케이티 웍스)와 이번에 출시된 KT BizMeet 상품을 판매한다. KT는 올 연말까지 신규 가입자에 한해 1개월 무료 이용혜택도 제공한다.

이미희 KT 클라우드·DX 본부장(상무)는 "KT비즈미트가 코로나19로 여러 어려움을 겪고 있는 많은 기업들에게 업무 효율성을 제공하고 재택?원격근무의 생산성을 높이는 솔루션이 될 것을 기대한다” 며 “다양한 산업에 적용할 수 있는 SaaS 상품을 지속 개발해 대한민국의 ‘디지털 업무 혁신’을 이끌어 가겠다”고 밝혔다.

