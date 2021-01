[컨콜] 삼성전자 "인텔 파운드리 아웃소싱…구체적 언급 어려워"

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,400 전일대비 1,200 등락률 -1.40% 거래량 15,057,503 전일가 85,600 2021.01.28 11:46 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 역대급 특별배당, 왜…"가장 효율적인 환원"[컨콜] 삼성전자 "파운드리 부족, 모바일 수요에도 영향…예의주시"'C쇼크' 이겨낸 삼성전자, 통 큰 배당·손 큰 투자 close 는 28일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "인텔 파운드리 아웃소싱에 대해 고객 관련해서는 구체적으로 언급이 어렵다"고 밝혔다. 그러면서 "인텔의 아웃소싱 확대는 파운드리 시장 규모 확대로 이어질 것으로 보인다"며 "선단 공정 확대와 차별화된 솔루션 제공으로 증가하는 수요에 적극 대응하겠다"고 말했다.

