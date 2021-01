"당연히 스폰 여행 아니겠나" 윤서인, BJ감동란에 '스폰녀' 루머 유포 논란

[아시아경제 김수완 기자] 최근 만화가 윤서인 씨가 독립운동가와 그 후손들을 비하하는 발언을 해 논란을 빚은 가운데, 이번에는 BJ감동란(본명 김소은)에 대한 허위사실을 유포한 정황이 포착돼 파문이 일고 있다.

27일 유튜브 채널 '크로커다일 남자훈련소'에는 '윤서인 인면수심의 성폭력 가해 정황 발각'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 유튜버 크로커다일은 BJ감동란이 자신에 대한 루머로 극단적 선택을 두 번이나 시도한 바 있으며, 악소문의 근원지가 만화가 윤 씨였다고 주장했다.

감동란과 친분이 있다는 그는 "이 바닥에 감동란에 대한 유언비어가 옛날부터 많았다. 술집에 다니면서 돈을 번다던가, 의사를 사칭하는 허언증이다, 강남에 사는 척하면서 빌라에 사는 술집 여자다, 스폰서를 물어서 같이 골프 여행을 다닌다 등 악질적인 성희롱이 많았다"며 "이것 때문에 감동란이 엄청나게 고생했다. 악플을 많이 받아서 극단적인 선택을 두 번이나 시도하기도 했다"고 밝혔다.

이어 "감동란을 비난했던 사람 중 윤서인이랑 일본에서 사업을 하다가 윤서인이 뒤통수를 쳐서 갈라선 사람이 있는데 그분을 A 씨라고 하겠다"며 "A 씨는 감동란에게 '스폰녀'라고 하고 감동란은 A 씨에게 '성범죄자'라고 했다. 이때 윤서인이 감동란에게 페이스북 메시지로 위로도 해주고 '다 지나갈 일'이라고 조언을 했다"고 말했다.

그러나 이후 감동란에 대해 악성 루머를 퍼뜨린 사람은 윤 씨였다고 폭로했다. 당시 괴로움을 겪던 감동란을 윤 씨가 위로했으나, 알고 보니 윤 씨가 A 씨에게 루머를 유포했던 것이다.

크로커다일은 "감동란은 자신을 위로해준 윤서인에게 감동을 받았다. 그런데 감동란과 A 씨가 화해하게 됐다. 이 과정에서 A 씨는 감동란이 '스폰녀'라는 소문을 누가 냈는지 털어놨다. 그게 바로 윤서인이다. 윤서인은 주변인에게 감동란이 '스폰녀'라며 술집 나갈 거라고 다 퍼트려 놓고 정작 감동란에게 좋은 사람 코스프레를 한 거다"라고 주장했다.

A 씨는 과거 윤서인과 나눈 문자 메시지를 캡처해 보내기도 했다. 윤서인은 이 메시지에서 "당연히 스폰 여행 아니겠나", "비즈니스 타고 해외여행 다니고 암만 봐도 술집X"이라며 감동란을 비난했다.

이같은 사실이 알려지자 윤 씨는 이날 자신의 페이스북에 "저격글만 보면 마치 아무 문제 없던 감동란과 A 씨 사이를 제가 이간질한 것처럼 보이는데 이는 사실이 아니다"라면서 "A 씨가 먼저 감동란님에 대해 비난했다"고 밝혔다.

그러면서 "당시 그와 저는 중요한 사업 파트너 관계였고 사업의 상당 부분이 그에 의해 의사결정이 이루어지던 상황이었다. 화가 잔뜩 나 있던 그의 말에 맞장구를 치며 감동란님을 깎아내리며 돈도 많고 잘난 당신이 참으라는 식으로 말했다"고 해명했다.

이어 "진심으로 죄송하다. 사과문을 보내놨고 다른 경로로도 사과 의사를 전했는데 이렇게 다 무시하고 4년 전 일을 공론화를 하니 당황스럽다"고 털어놨다.

한편 앞서 윤 씨는 '친일파는 열심히 살았고 독립운동가는 대충 살았다'라는 막말로 논란이 불거진 바 있다.

윤 씨는 지난 12일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 친일파 후손과 독립운동가 후손의 집을 비교하는 사진을 올린 뒤 "친일파 후손들이 저렇게 열심히 살 동안 독립운동가 후손들은 도대체 뭐한 걸까"라고 했다.

이어 "사실 알고 보면 100년 전에도 소위 친일파들은 열심히 살았던 사람들이고 독립운동가들은 대충 살았던 사람이 아닐까"라고 되물었다.

이후 윤 씨의 발언은 온라인 커뮤니티, 사회관계망서비스(SNS) 등에 퍼지며 누리꾼들의 공분을 샀다.

