경기 '반도체'·전북 '탄소소재'·충북 '이차전지' 등 5곳 소부장 특화단지 지정

제6차 소재·부품·장비 경쟁력강화위원회

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 경기(반도체)와 경남(정밀기계), 전북(탄소소재), 충남(디스플레이), 충북(이차전지) 등 총 5개 단지가 소부장 특화단지로 지정된다. 특화단지는 공동 연구개발(R&D)과 수도·전기 등 기반시설 확충, 임대료 감면 등의 지원을 받게 된다.

산업통상자원부 26일 중소기업중앙회에서 '제6차 소재·부품·장비 경쟁력강화위원회' 열고 이 같은 안건을 심의·의결했다고 밝혔다.

소부장 특화단지는 작년 4월 전면개편된 '소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법'과 같은해 7월 발표한 '소부장 2.0 전략'에 근거를 두고 있다.

정부는 작년 6월 공모를 통해 12개 단지의 신청을 받았고, 이들 단지를 대상으로 두 차례의 전문가 평가위원회와 70여명이 참여한 민·관 합동 전략컨설팅을 실시해 5개 단지를 선정한 것이다.

이번 경쟁력위원회에서 심의·의결된 특화단지는 '소부장특별법'에 따라 산업부 장관이 지정한다. 정부는 향후 단지별 협의회를 구성해 지역별 특성에 맞는 맞춤형 지원전략을 수립하고 범부처 차원의 지원을 통해 글로벌 수준의 소부장 클러스터로 육성해 나갈 계획이다.

이날 경쟁력위원회에서는 그동안의 소부장 정책 추진 경과와 범부처 2021년 소부장 정책 추진 방향을 담은 '2021년 소재·부품·장비 경쟁력강화 시행계획'도 심의·의결했다. 우선 소재부품장비 핵심품목의 공급안정성 강화는 흔들림 없이 추진해기로 했다. 차세대 기술개발 R&D에 2조2000억원을 집중 투자하고, 특허분쟁 등 대응 강화를 위해 지식재산(IP) R&D를 의무화 한다. 또 데이터 기반 신소재개발 플랫폼과 디지털 물류망 등 기술개발과 공급망 안정화에 디지털 기술을 적극적으로 활용해나갈 계획이다.

수요-공급기업 간 협력사업(모델) 4건도 추가 승인했다. 산업부는는 협력모델의 원활한 추진을 위해 4년간 약 600억원 규모의 R&D 지원과 설비투자를 위한 80억원 정책금융 등을 적정금액 조정을 거쳐 지원할 예정이다. 인력·인프라, 규제특례 등 기업이 원하는 맞춤형 패키지 지원도 제공할 계획이다.

