"코로나 완치자 후유증 연령대별 달라…60세 이상 58% 호흡곤란"(상보)

40명 중 7명에서 폐섬유화…모두 40대 이상

[아시아경제 서소정 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 완치자 후유증으로 젊은 연령층·경증환자에서는 피로, 수면장애가, 고령층에서는 호흡곤란이 가장 많이 발생했다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 26일 정례브리핑에서 "코로나19 회복 이후 후유증 조사를 위해 국립중앙의료원에서 40명을 대상으로 검진 및 설문조사를 실시한 결과 연령대별로 증상의 빈도가 다름을 알 수 있었다"고 밝혔다.

권 부본부장은 "19~39세 사이에는 피로감이 44%로 가장 많았고, 40~59세 사이에도 피로감이 58%로 나타났다"며 "60세 이상의 경우에는 호흡곤란이 58%로 가장 많았다"고 말했다.

증상의 중등도별로 살펴보면 경증환자 절반에서 피로감이 나타났고, 중등증환자의 경우에도 50% 가량이 피로감과 호흡곤란을 호소했다. 중증환자의 경우에는 호흡곤란이 60%, 가래가 있는 경우도 30% 등으로 나타났다.

정신과적 후유증으로는 우울감, 외상후 스트레스장애 등이 주로 나타났다. 시간이 지나면서 우울증은 점차 감소했으나 외상 후 스트레스 장애는 증가하는 경향을 보였다.

또 폐 컴퓨터단층촬영(CT) 결과 전체 조사대상자 40명 중 7명에서 폐섬유화가 확인됐고 이들은 모두 40대 이상이었다.

권 부본부장은 "이번 조사는 특정 병원의 환자군에 대한 중간결과이고 전체 대표성 있는 코로나19 환자의 후유증을 조사한 것은 아니다"며 "연구 결과를 통해서 모든 연령층에서 코로나19 완치 후 후유증이 발생할 가능성이 있다는 것을 확인했기 때문에 국민들께서 방역수칙을 철저히 준수하는 것이 필요하다"고 당부했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr