동양생명, 소아암 환자 위한 기금 2억 전달

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 4,065 전일대비 70 등락률 +1.75% 거래량 29,909 전일가 3,995 2021.01.26 09:44 장중(20분지연) 관련기사 동양생명, 생명보험 테마 상승세에 7.12% ↑동양생명, 인재개발원 코로나19 생활치료센터로 제공증권株 뛰고 보험株도 뜬다 close 은 25일 서울 종로구 동양생명 본사에서 한국백혈병어린이재단과 소아암 환아들의 치료 의지 향상을 위한 사회공헌사업 업무협약식을 체결하고 약 2억원의 사회공헌기금을 전달했다고 밝혔다.

동양생명은 지난 2012년부터 소아암을 앓고 있는 환아와 그 가족들의 치료 의지를 북돋고, 어린이?청소년의 복지 향상을 위해 한국백혈병어린이재단과 소아암 어린이 치료비 지원, 소아암 인식 개선 캠페인 희망별빛 등 활동을 꾸준히 진행해왔다.

동양생명은 올해에도 소아암 환아와 가족들이 치료에 온전히 집중할 수 있도록 다방면으로 지원할 계획이다. 소아암 치료비 지원은 물론 완치자가 건강하게 사회로 복귀할 수 있도록 장학금 지원, 나아가 대중들이 소아암에 대한 올바른 인식을 가질 수 있도록 희망별빛 및 소아암 어린이 꿈 공모전 등 다채로운 소아암 인식 개선 캠페인을 전개한다.

동양생명은 지난 3년 동안 어린이보험 가입자 중 백혈병과 소아암 관련한 질병 총 1490건에 대해 약 175억원의 보험금을 지급했다.

동양생명 관계자는 "소아암 환아들이 하루 빨리 완쾌될 수 있도록 '고객 건강과 행복을 지키는 수호천사'로서 더욱 노력하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr