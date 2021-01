[아시아경제 오현길 기자] 판타지오 판타지오 032800 | 코스닥 증권정보 현재가 943 전일대비 5 등락률 +0.53% 거래량 2,158,775 전일가 938 2021.01.25 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제판타지오 “감자 계획 無”… 유상증자로 재무구조 개선에 총력[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 close 는 경영 안정화를 위해 박재홍, 지효섭 각자 대표이사 체제를 구축했다고 25일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr