설 선물 ‘부산 화장품’ 어때? 부산시, ‘2021 온라인 B-beauty 데이’ 개최

공모로 선정된 26개 기업 대표 화장품을 할인 가격으로 제공



기업 홈페이지·쇼핑몰서 구매 … 무료 참여·사용후기 이벤트

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 25일부터 29일까지 5일간 지역 화장품·뷰티 제품 홍보와 판매를 촉진하는 ‘2021 비-뷰티(B-beauty) 데이’를 온라인으로 연다.

행사는 시가 주최하고 부산테크노파크와 부산화장품산업협회가 공동 주관한다. 지역 화장품기업 브랜드를 알리고, 판로를 개척하기 위해 마련된 이 행사는 코로나19로 인해 지난해 11월에 이어 두 번째 온라인으로 진행된다.

‘비-뷰티(B-beauty) 데이’는 우수한 품질의 부산 화장품 콘텐츠에 대해 현장에서 지속적인 접근성을 높여갈 계획이지만 코로나19에 대비해 온라인 홍보와 판매도 병행한다.

행사 홈페이지를 통해 공모로 선정된 26개 기업의 대표제품을 비롯한 화장품을 정가보다 할인된 가격으로 기업별 홈페이지나 자체 쇼핑몰에서 구매할 수 있다.

이번 행사에는 행사사이트 방문 고객 누구나 응모 가능한 참여 이벤트와 우수 사용 후기 이벤트 당첨자에게 부산 화장품을 경험할 기회를 제공할 예정이다.

부산의 화장품산업은 관련 기업이 계속 증가해 2019년 406개(중복기업 제외)에서 2020년 726개로 늘었다. 양질의 일자리창출과 수출산업으로 부산의 신성장산업 동력으로 자리매김하고 있다.

기업들이 코로나 이후를 대비해 기존 현장과 방문판매 등의 오프라인 방식과 온라인을 병행한 홍보와 판매를 위해 홈페이지 정비 등 발 빠르게 변화를 시도하고 있어 향후 지속적인 발전을 예고하고 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “부산은 기업 수의 증가 규모로 보나 화장품공장 구축·운영, 인력양성 등 제조 인프라 구축에서 화장품산업에 최적화된 도시”라며 “기업에 대한 지원으로 부산을 대표하는 브랜드와 기업을 육성해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr