롯데호텔, 밸런타인데이 맞아 새로운 케이크 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데호텔은 25일 다가오는 밸런타인데이를 맞아 새로운 케이크를 선보인다고 밝혔다. 현재 유선전화 혹은 네이버 예약 페이지를 통해 사전 예약을 진행 중이다.

이번 케이크는 나성주 대한민국 제과 기능장의 예술성과 트렌디한 감각이 돋보이는 데코레이션이 눈길을 끈다. 케이크 위로 솟은 하트 모양 화이트 초콜릿 나무가 인상적인 ‘하트트리 슈가 케이크’는 완벽한 밸런타인데이 분위기를 만들기 위한 최적의 케이크이다.

마카롱을 활용한 케이크도 있다. 블루베리 수플레 치즈케이크에 마스카포네 치즈 크림을 아이싱해 고소함을 두 배로 느낄 수 있는 ‘러브 마카롱 치즈케이크’는 하트 모양의 블루베리 마카롱으로 상큼함을 더한다.

‘러브 버블’ 케이크는 화이트 초컬릿을 이용한 무스에 망고패션후르츠 꿀리(Coulis, 과일즙과 설탕으로 만든 디저트 소스)와 산딸기 꿀리를 더했다. 독특한 거품 모양으로 인기를 끌고 있는 스테디셀러 ‘화이트 버블 케이크’가 핑크로 색을 바꿔 입은 밸런타인데이 특별판이다.

시그니엘 서울은 막심 마니에즈(Maxime Maniez)가 붉은 딸기 글레이즈가 돋보이는 케이크 ‘르 쾨흐 아모르즈(Le Coeur Amoureux)’를, 시그니엘 부산은 데이비드 피에르 (David Pierre)가 로즈리치와 딸기로 맛을 낸 앙증맞은 장미 모양의 스몰 케이크 ‘스윗 로즈’를 선보인다.

