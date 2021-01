[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오전 영원마켓을 방문한 정세균 국무총리에게 마켓 운영 현황을 설명했다.

영등포구가 운영하는 영원마켓은 생계가 어려운 구민 누구나 자유롭게 방문, 3만 원 상당의 식료품·생필품을 무료로 가져갈 수 있는 마켓이다.

채현일 구청장은 “배고픔에 힘들어하는 구민에게 따뜻한 음식과 마음을 나누는 것은 지역사회의 당연한 책무”라며 “복지 사각지대 없도록 취약계층의 보호와 지원에 총력을 다하겠다”고 전했다.

