"청소년들의 끼와 재능을 지원합시다" 김해청소년문화의집, 활동프로그램 강사 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해청소년문화의집이 온라인 비대면 프로그램 진행을 위한 강사 인력 확보에 나섰다.

문화의 집은 청소년들에게 다양하고 흥미로운 프로그램을 제공하고자 분야별 전문 강사를 26일부터 모집한다고 밝혔다.

모집 분야는 문화 예술, 자기 계발, 진로 탐구, 과학 정보 등 4개로 나눠 선발한다.

사회적 거리두기 지침에 따라 온·오프라인을 겸할 수 있는 다양한 활동 프로그램을 추진하고, 월별로 특색있는 주제를 정해 운영할 계획이다.

원서접수는 26일부터 내달 3일까지이며 서류심사와 온라인 면접을 통해 내달 17일에 최종합격자를 발표한다.

문화의 집 관계자는 “코로나19 상황에도 비대면을 하나의 문화로 정착시키겠다”며 “청소년들의 끼와 재능을 지원할 수 있는 온라인 활동프로그램을 지속해서 추진 중임으로 강사님들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr