[클릭 e종목]SK케미컬 '코로나19 백신 판매'로 목표주가 10%↑

[아시아경제 지연진 기자]삼성증권은 노바백스의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 국내 판매계약 체결과 관련해 SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 394,500 전일대비 2,500 등락률 +0.64% 거래량 800,421 전일가 392,000 2021.01.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] SK케미칼, 아스트라제네카 美FDA 승인 기대감에 7%↑SK케미칼, 테고사이언스와 당뇨발 세포치료제 공동판매SK케미칼-스탠다임, 류머티즘관절염 치료후보 발굴 close 의 목표주가를 10% 상향한 55만원을 제시했다.

SK케미칼에서 분사한 SK바이오사이언스는 코로나19 백신을 개발한 노바백스로부터 기술을 도입, 코로나19 백신의 국내 생산과 유통을 맡는다. SK바이오사이언스는 노바백스의 코로나19 백신 원액에 대해 위탁생산(CMO)하는 계약을 맺었는데, 최근 한국 정부는 SK 바이오사이언스에서 생산되는 백신 물량을 전량 선구매할 예정이라고 발표했다. 구매물량은 2000만명분에 해당하는 40000만 도즈다.

서근희 삼성증권 애널리스트는" 코로나19 백신의 판매가격은 미정이지만, 판매중인 코로나10 백신의 평균가격인 20달러로 추정할 때 8억달로 규모의 계약이 가능하다"며 "자체 생산 백신의 평균 기대 영업이익률인 40% 적용할때 2억달러의 영업이익이 반영될 것으로 기대된다"고 전망했다.

노바백스 백신은 올해 1분기 임상3상 중간 결과 발표 이후 식품의약품안전처의 긴근 사용 승인 검토가 가능할 것으로 예상되는 만큼 백신 매출은 올해 하반기부터 반영될 것으로 기대된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr