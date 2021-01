[아시아경제 황준호 기자] 코프라 코프라 126600 | 코스닥 증권정보 현재가 4,875 전일대비 355 등락률 +7.85% 거래량 1,108,520 전일가 4,520 2021.01.19 14:07 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"코프라, 친환경차 관련 수혜 기대…주가 매력적 수준"[특징주]코프라, 전기차·수소차 효율 핵심 경쟁력 엔지니어링 플라스틱 국산화 수혜【증권가추천】 전기차 '허풍' 아니다...'이 종목' 꼭 사라 close 는 이사회 결의를 통해 1주당 100원을 결산배당키로 결정했다고 29일 공시했다. 시가 배당율은 2.4%이며 배당금 총액은 20억2729만3500원이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr