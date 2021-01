삼성전자, '삼성청년SW아카데미' 5기 입학식 개최

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 2,600 등락률 +3.06% 거래량 33,031,731 전일가 85,000 2021.01.19 14:06 장중(20분지연) 관련기사 정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!!이재용 구속에 삼성株 '휘청'…흔들리는 코스피, 추세적 하락 VS 일시적 조정2030년 세계 1위 겨냥했던 삼성 시스템반도체, 후속투자 불투명 close 가 19일 서울 강남구 소재 '서울 멀티캠퍼스 교육센터'에서 '삼성청년SW아카데미' 5기 입학식을 열었다다고 밝혔다.

5기 교육생은 총 750명으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 입학식 참석 교육생은 12명으로 최소화했다. 이 외 서울과 대전, 광주, 구미 등 전국 4개 지역의 입학생들은 온라인으로 참석했다.

현장에는 일자리위원회 김용기 부위원장, 고용노동부 박화진 차관, 삼성전자 경영지원실 최윤호 사장이 직접 참석해 입학생들을 격려했다.

'삼성청년SW아카데미'는 국내 IT 생태계 저변을 확대하고, 청년 취업 경쟁력을 높이기 위한 프로그램이다. 5기는 전면 온라인 교육으로 시작하며 상황에 따라 온·오프라인 교육을 병행할 방침이다.

이를 위해 삼성전자는 고용노동부와 함께 교육생 선발·교육 운영·취업 지원 등 전 분야에서 긴밀히 협력해 취업을 준비하는 청년들을 돕고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr