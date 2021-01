[e공시 눈에 띄네]코스닥-18일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 테스=삼성전자와 276억원 규모 반도체 제조장비 공급계약

◆ 삼영이엔씨=조경민 국보 이사를 사외이사로 신규 선임

◆ 우원개발=코오롱글로벌과 368억원 규모 인천도시철도 1호선 검단연장선 3공구 건설공사 계약 체결

◆ 미코=125억원 규모 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr