언택트 설 명절, 명품 어묵세트 선물은 어때요?

삼진어묵 2021 설 명절 선물세트 출시



실용성 갖춘 2~3만원대 프리미엄 어묵

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국내 대표 어묵브랜드 중 하나인 삼진어묵을 생산하는 삼진식품(대표 황창환)이 설을 앞두고 실용성을 갖춘 프리미엄 선물세트를 선보인다.

코로나19 장기화로 ‘언택트’ 명절이 예상되는 가운데 고향 집이나 친지에 마음을 전할 ‘프리미엄’ 선물세트로 기획됐다.

삼진어묵은 부담을 줄인 가격에 실용성을 높인 품격있는 선물로 명절마다 조기 완판을 기록해왔다.

삼진어묵 설 명절 선물세트의 가격대는 2만원대부터 7만원대까지 다양하다. 이금복명품세트 특호가 가장 비싼 7만원이고 1953세트 1호가 2만3000원으로 저렴하다.

삼진어묵의 최고급 선물세트인 이금복명품세트는 삼진어묵 창업주의 며느리로 30년 이상 수제어묵을 만들어온 이금복 어묵 장인이 엄선한 최고급 어묵들로 구성됐다.

지난 추석부터 1호, 2호, 특호로 품목을 확대해 프리미엄 선물세트의 새로운 브랜드로 선보였다.

이금복명품세트 특호(약 2.6kg)는 문주 2종(스모크치즈, 호두아몬드), 어묵탕모듬(매운맛, 순한맛), 그리고 고급어묵인 전복어묵, 떡갈비어묵, 문어어묵에 천연해물 다시팩, 생와사비딥소스, 어묵탕스프, 건더기스프까지 더해 제품의 가치를 높였다.

이금복명품세트 특호에 구성된 문주의 경우 MSC인증(지속 가능한 수산물을 사용한 수산가공제품에 부여되는 인증)을 받은 제품으로 친환경 가치와 품질이 돋보인다.

이금복명품세트 1호(약 1.6kg)는 장인어묵탕모듬(순한맛, 매운맛), 홍단어묵, 특낙엽어묵, 어묵탕스프, 어간장소스, 생와사비딥소스로 구성돼 있으며, 2호(약 2.6kg)는 장인어묵탕모듬(순한맛, 매운맛), 야채부침개어묵, 해물찌짐이어묵, 어부의바, 어묵탕스프, 어간장소스, 생와사비딥소스 로 구성돼 제수용, 반찬용, 간식용, 식사 대용 등 쓰임새가 다양하다.

1953세트 1호(약 1.8kg)와 2호(약 2.3kg)는 홍단어묵, 떡말이, 야채통통, 야채봉, 야채소각, 야채낙엽, 삼각당면, 천오란다, 황금대죽 등의 어묵과 어묵탕스프, 생와사비딥소스로 구성됐다.

삼진어묵 설 선물세트는 오는 2월 5일까지 전화와 인터넷 주문으로 구매할 수 있다. 또 모든 세트 상품은 삼진어묵 전국 직영점에서 현장 구매도 가능하며 최대 생산 수량을 초과하면 조기 마감될 수 있다고 삼진식품 측은 전했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr