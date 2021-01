[아시아경제 금보령 기자] 엑시콘 엑시콘 092870 | 코스닥 증권정보 현재가 15,450 전일대비 200 등락률 -1.28% 거래량 95,818 전일가 15,650 2021.01.15 14:11 장중(20분지연) 관련기사 엑시콘, 2억 규모 자사주 처분 결정한국증권금융, 21일 '우리사주대상' 시상식 열려엑시콘, 현금배당·주식배당 결정 close 은 '시스템 응용 보드와 사각 형상의 프로브 카드가 결합된 DUT 테스트 시스템' 관련 특허권을 취득했다고 15일 공시했다.

엑시콘 측은 "이번 발명은 프로브 카드의 공간활용상 한계를 극복하고 테스트 효율을 증대시키는 것을 목적으로 한다"며 "당사의 모든 반도체 검사 장비의 성능 향상 및 신제품 개발에 적용할 예정"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr