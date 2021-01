지난해 화재 사망자 364명 … 부주의·폭발로 인한 대형사고 증가

[아시아경제 조인경 기자] 지난해 전국에서 3만8659건의 화재가 발생해 364명이 사망하고 1915명이 부상을 입었다고 소방청이 14일 밝혔다.

하루 평균 화재는 106건, 인명피해는 6명, 재산피해는 16억원이 발생한 셈이다. 다만 전년도와 비교할 때 화재 발생 건수는 3.6%(1444건) 감소했다.

화재 원인별로는 49.6%(1만9176건)가 부주의였으며, 24.1%(9310건)가 전기적 요인, 10.5%(4054건)가 기계적 요인 순으로 나타났다. 계절별로는 봄철 화재발생률이 29.3%(1만1340건)로 겨울철 25.7%(9949건)보다 다소 높았다.

시간대별로는 작업시간대인 13시부터 15시 사이 13.8%(5331건)로 화재가 가장 많이 발생했으며, 새벽 시간대인 5시부터 7시 사이는 4.5%(1756건)으로 가장 적게 발생했다.

인명피해는 전년(2515명)과 비교해 9.4%(236명) 감소한 2279명이 발생했다. 사망자는 전년보다 27.7%(79명)가 증가한 364명, 부상자는 14.1%(315명) 감소한 1915명으로 집계됐다.

지난해 사망자가 증가한 이유는 2020년 4월 발생한 이천물류창고 화재(38명), 1월 동해시 주택(펜션) 화재(6명), 7월 용인시 물류센터 화재(5명), 12월 군포시 아파트 화재(4명) 등 부주의와 폭발로 인한 인명피해가 증가한 것으로 나타났다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr