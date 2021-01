위메프, 15일 '반값특가'…온라인 최저가에서 50% 추가 할인

15일 0시부터 6회 걸쳐 상품 공개…전 상품 무료 배송

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 인터넷 최저가 대비 50% 이상 파격 할인 혜택을 제공하는 '반값특가'를 진행할 계획이라고 14일 밝혔다.

반값특가는 정해진 시간 내에 한정 수량으로 초특가 상품을 판매하는 '타임딜' 행사로 열린다. 15일 0시, 9시, 12시, 15시, 18시, 21시 여섯 번에 걸쳐 반값 상품을 공개한다. 시간대별 12개 특가 상품을 오픈, 총 72개 상품을 판매한다.

모든 반값특가 상품은 포털 사이트에서 확인할 수 있는 온라인 최저가보다 50% 이상 추가 할인된 가격에 선보인다. 상품 금액과 구매 수량에 상관없이 모두 무료 배송한다.

위메프 관계자는 "이미 최저가인 상품을 반값으로 할인해 독보적인 가격 혜택을 제공한다"며 "올 한 해도 고객들이 만족할 수 있는 위메프만의 특가를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr