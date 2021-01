위니아딤채, 대형 공기청정기 '퓨어플렉스' 신제품 출시

[아시아경제 이기민 기자] 위니아딤채가 주거면적 확대와 영업시설 수요 등을 겨냥한 대형 공기청정기 '퓨어플렉스'를 출시한다고 14일 밝혔다. 청정면적은 100.2㎡(30평형)이며, 기본형(모델명: EPA30E0TEW)과 고급형(모델명: WPA30E0TPWP) 모델 2종으로 구성돼있다.

위니아딤채는 퓨어플렉스 두 모델 모두 넓은 면적의 공기를 정화하기 위해 청정기능을 최대화한 제품이라고 설명했다. 기존 공기청정기가 제품 밑과 주변 바닥 먼지를 정화하는 데 취약했던 단점을 보완하기 위해 원기둥 디자인을 채택했다.

먼지 및 냄새의 감지와 정화 능력도 고도화했다. 이번 신제품의 에어클린시스템은 큰 먼지부터 제거하는 이지워시 프리필터, 극초미세먼지를 제거하는 집진필터, 각종 유해물질을 걸러주는 카본 탈취필터로 구성돼 극초미세먼지부터 각종 먼지, 악취를 단계별로 필터링한다. 퓨어플렉스의 상부 그릴은 토출식이라서 쉽게 분리·세척할 수 있어 위생적이다.

고급형에는 '펫 모드' 기능과 '자외선(UV)살균' 기능도 탑재됐다. 펫 모드를 켜면 반려동물의 털과 냄새까지 흡입하는 강력한 청정 기능이 작동하고, 구리 코팅 된 항균필터가 세세한 동물 냄새까지 정화한다. 또한 에어클린UV살균 기능이 정화된 공기가 통하는 공기터널과 팬을 UV LED로 강력하게 살균한다. 이로써 자연광으로 살균한 듯 깨끗한 공기가 실내에 순환할 수 있다.

신제품은 관계기관의 인증으로 안정성과 기능성을 입증 받았다. 국가통합인증마크(KC인증)과 전자파 적합 인증, 대한아토피협회에서 아토피 예방 인증을 받았으며, 한국공기청정협회로부터 공기청정력을 인정받아 CA(Clean Air) 마크도 획득했다.

기본형과 고급형 모두 에너지소비효율 1등급 제품이다. 고급형 모델은 양판점, 할인점, 전문점, 백화점에서 구입 가능하며 출하가는 70만원대, 기본형은 온라인 전용 제품으로 60만원대다.

위니아딤채 관계자는 "최근 아파트의 증가로 대형평수 주거가 늘고 주방과 거실, 방 등의 공간을 개방하는 인테리어가 유행하는 등 대용량 공기청정기에 대한 수요가 커졌다"며 "에어가전의 명가 브랜드로서 대형면적과 상업시설에 최적화된 제품을 자신 있게 선보인다"고 말했다.

