유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 36,550 전일대비 1,150 등락률 +3.25% 거래량 804,496 전일가 35,400 2021.01.13 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일반도체, 형님 달리니 아우도 시동...부품 관련주 '들썩'유진테크, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 1.67% ↑ close 는 SK하이닉스와 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 13일 공시했다. 계약금액은 113억8000만원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr