[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 안동시는 경북도 주관으로 시행된 '2020 폐건전지 집중 수거 캠페인' 전개 결과, 경북 최우수기관으로 선정돼 한국전지재활용협회장상을 수상했다고 13일 밝혔다.

안동시는 지난해 폐건전지 수거 목표량(25.08t)을 정한 뒤 일반가정, 아파트, 공공기관, 학교 등을 대상으로 집중 홍보하며 방치된 폐건전지를 수거·회수해왔다.

그 결과 전년도보다 2.05t 증가한 25.94톤을 수거했다. 이는 주민 1인당 평균 0.161㎏으로, 도단위 평균 0.065kg을 훨씬 상회한 수치다.

안동시 관계자는 "시민들의 작은 관심으로 분리배출을 생활화한다면 환경오염을 방지하고 자원도 절약할 수 있다"며 "소중한 자원의 재활용을 위한 시민들의 관심과 참여를 당부드린다"고 전했다.

