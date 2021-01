▲조화자 씨 별세, 김재일(前 아남전자서비스 사장) 천일(목포대학교 명예교수) 경순(주부) 경일(내일미디어랩 대표) 한일(모든치과원장) 성일(현대IT&E 대표이사) 모친상 = 12일, 서울아산병원 장례식장 32호실, 발인 14일 오전 7시 ☎ 02-3010-2000

