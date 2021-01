[아시아경제 부애리 기자] 구글코리아가 김경훈 신임 사장을 선임했다고 12일 밝혔다.

김 사장은 2015년부터 구글코리아 커스터머 솔루션 본부에서 국내 중소기업의 디지털 마케팅 관련 사업을 총괄해왔다.

김 사장은 서울대학교 컴퓨터공학과를 졸업하고 미국 듀크대학교 경영대학원에서 경영학 석사(MBA)를 취득했다.

이후 글로벌 경영 컨설팅사 베인앤드컴퍼니 서울 사무소, 왓이프 이노베이션 파트너스 중국 상하이 사무소 등에서 근무했다.

김 사장은 소프트웨어 엔지니어 출신 경영 컨설턴트로서 한국 대기업과 다국적 기업의 성장 전략 수립, 신사업·신제품 개발, 혁신역량 강화 등 컨설팅 프로젝트를 수행한 바 있다.

한편 2014년부터 구글코리아를 맡았던 존 리 사장은 싱가포르 오피스로 자리를 옮겨 아시아·태평양 지역의 유튜브 상품 세일즈 총괄 업무를 맡고 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr