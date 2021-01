[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 이용구 법무부 차관의 '택시기사 폭행 의혹'을 내사종결한 서울 서초경찰서 경찰관들의 조치 여부에 대해 검찰 수사 결과를 고려해 결정하겠다는 입장을 보였다.

12일 사법시험준비생모임(사준모)에 따르면 서울경찰청 청문감사담당관실은 사준모가 국민신문고를 통해 제기한 서초서 경찰관 감사 요청에 "사건 관련 진정서가 현재 검찰에 접수돼 있으므로 수사 결과 등을 고려해 조치할 예정"이라고 답했다.

이 차관은 변호사 시절이던 지난해 11월 6일 서울 아파트 자택 앞에서 술에 취한 자신을 깨우려던 택시기사를 폭행했다는 의혹을 받았지만 경찰이 입건조차 하지 않아 논란이 일었다. 현재 시민단체가 이 차관을 특가법상 운전자 폭행 혐의로 고발해 검찰 재수사가 진행 중이다.

