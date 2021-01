[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 역동적인 포즈로 근황을 전했다.

최근 현아는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 현아는 핫팬츠 위에 탱크탑 쟈켓을 입고 스웨그 넘치는 포즈를 취하고 있다. 특히 개성넘치는 포즈와 과감한 패션이 보는 이의 시선을 사로잡는다.

한편 현아는 최근 유튜브 채널 '현아Ing' 을 개설, 팬들과 활발한 소통을 이어오고 있다. 또한 지난 2018년부터 던과 3년째 공개 열애 중이다.

