네이버 멤버십으로 '티빙'도 본다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버 멤버십 회원은 이르면 다음달부터 CJ의 온라인동영상서비스(OTT) '티빙'을 사용할 수 있게 된다.

8일 네이버 관계자는 "'네이버플러스 멤버십' 서비스에 티빙을 제휴하는 방안을 추진하고 있다"고 밝혔다.

네이버 멤버십은 월 4900원을 내면 네이버 쇼핑에서 결제하는 금액의 최대 5%를 네이버페이로 적립해주는 멤버십 제도다. 현재 가입자가 250만명에 달한다.

멤버십에 가입하면 네이버는 웹툰 등으로 바꿀 수 있는 '쿠키' 20개, 음원 플랫폼 바이브 음원 300회 재생권, 네이버 클라우드 100GB 추가 이용권 등을 제공한다. 이 같은 혜택에 티빙도 포함될 전망이다.

티빙은 tvN 등 CJ계열의 방송 채널과 JTBC 콘텐츠를 볼 수 있는 서비스다. 동시 시청 인원 등에 따라 월 7900원부터 1만3900원까지 다양한 요금제를 갖고 있다. 네이버보다 티빙의 서비스 가격이 높은 만큼 양측은 네이버 회원을 위한 새로운 티빙 이용권을 설계하는 중이다.

이는 네이버가 CJ그룹과 혈맹을 맺은 이후 첫 콘텐츠 협업 사례다. 네이버는 지난해 10월 CJ그룹 계열사인 CJ ENM, 스튜디오 드래곤과 각각 1500억원, CJ대한통운과 3000억원의 상호 지분을 교환했다.

