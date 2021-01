유근기 곡성군수, 어린이 교통안전 릴레이 챌린지 동참

[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 유근기 곡성군수가 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다.

어린이보호구역 내 교통사고 예방과 교통안전 실천문화 정착을 위해 행정안전부에서는 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’를 추진했다. 교통안전 문구가 담긴 문구를 들고 SNS에 공유한 뒤 릴레이를 이어갈 3명을 지목하는 방식이다.

유근기 군수는 전라남도 김영록 도지사의 지목을 받아 챌린지에 참여하게 됐다.

8일 곡성군 공식 SNS에 ‘1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!'이라는 챌린지 구호를 들고 있는 자신의 사진을 게시하고 어린이 교통안전을 위한 노력에 동참해줄 것을 호소했다.

그는 “어린이보호구역에서 어린이의 안전을 최우선으로 하는 교통안전 문화가 범국민적으로 확산하길 바란다. 군에서도 과속 단속 카메라, 노란 신호등, 안전속도 5030등을 통해 성숙한 교통안전 의식이 정착되도록 힘쓰겠다”고 말했다.

유근기 군수는 다음 주자로 국승인 곡성경찰서장, 허성균 곡성교육지원청 교육장, 김순호 구례군수를 지목했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr