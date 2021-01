김정은 "국가방위력 강화해 평화적 환경 수호"

8차 당대회 2일차 회의 진행

김정은 북한국무위원장이 지난 6일 조선노동당 제8차 대회 2일차 회의에서 국가방위력을 강화해 평화적 환경을 수호하겠다는 의지를 드러냈다.

7일 북한 관영매체 조선중앙통신은 전날 김 위원장의 당 중앙위원회 사업총화 보고 2일 차 내용을 전하며 "국가방위력을 보다 높은 수준으로 강화해 나라와 인민의 안전과 사회주의 건설의 평화적 환경을 믿음직하게 수호하려는 중대 의지를 재천명하고 그 실현에서 나서는 목표들을 제기했다"고 보도했다.

이날 보고는 경제 문제를 중점적으로 다뤘다. 대남·대미 관련 정책과 전략은 언급되지 않았다.

통신은 "교통운수, 기본건설·건재공업, 체신, 상업, 국토환경, 도시경영, 대외경제를 비롯한 주요 부문들과 경제관리 분야의 실태가 분석되고 새로운 5개년 계획기간 목표와 실천 방도가 상정됐다"고 전했다.

또 시·군을 자립적, 다각적으로 발전시키고 농업·경공업·수산업에서 생산량을 늘릴 방안이 언급됐다. 이외에도 "보고에는 나라의 과학기술발전을 촉진시키기 위한 중요한 과업들이 구체적으로 제시됐다"고 통신은 전했다.

통신은 "사업총화보고는 계속된다"며 당대회 개최 사흘차인 7일에도 관련 사안이 진행 중임을 시사했다. 앞서 2016년 7차 당대회 때 김 위원장의 사업총화보고는 이틀간만 이뤄졌다.

통신은 "전체 대회참가자들은 사업총화보고를 진지하게 새겨들으면서 새로운 신심을 가지고 혁명사업에 분투해나갈 각오를 다지고 있다"고 전했다.

