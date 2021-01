가게 주인 저지로 금품 못 훔치고 달아나

[아시아경제 유병돈 기자] 서울의 한 상품권거래소에 흉기를 든 남성이 침입해 금품을 훔치려다 도주했다.

5일 서울 영등포경찰서에 따르면 전날 오후 1시 20분께 한 남성이 흉기를 들고 영등포구의 한 상품권거래소에 침입했다.

이 남성은 흉기로 가게 유리문을 깨고 들어온 뒤 가게 안에 있던 금고를 열려고 하다가 가게 주인의 저지로 금품은 훔치지 못하고 도주했다.

가게 주인은 남성을 저지하는 과정에서 손등을 다쳤으며, 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 통해 이 남성을 추적하고 있다.

