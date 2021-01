"코로나로 모두가 고생이 많습니다"…11번째 '우체통 익명 기부'

돈 봉투와 함께 들어 있는 메모지 "소년·소녀 가장들에게 도움이 되었으면 합니다"

[아시아경제 나한아 기자] 얼굴 없는 '우체통 기부 천사'가 11번째 따뜻함을 전달해 감동을 주고 있다.

경남 합천군에 따르면 지난달 30일 합천읍 한 우체통에서 우편 봉투를 발견했다.

봉투 안에는 5만 원 지폐 34장 170만 원과 메모지가 들어있었다. 메모지에는 "코로나로 인해 모두가 고생이 많습니다. 얼마 안 되는 금액입니다. 소년·소녀 가장들에게 도움이 되었으면 합니다"라고 적혀있었다.

합천군은 이 돈을 경남사회복지공동모금회 이웃돕기 성금으로 전달했다.

익명으로 기부금을 보낸 '우체통 기부 천사'의 선행은 이번이 처음이 아니다. 2015년부터 어려운 이웃들이 생활하기 어려울 때나, 추운 겨울이나 무더운 여름을 앞두고 성금을 보내왔다.

익명의 기부자는 지금까지 총 11회에 850여만 원을 취약 계층에 전달했다. 특히 항상 우체통을 통해 성금을 보내와 합천군에서는 '우체통 기부 천사'로 불리고 있다.

문준희 합천군수는 "코로나19로 모두가 어려운 올해에도 변함없는 이웃사랑을 실천해주셔서 감사드린다"라며 "'우체통 기부 천사'의 끝없는 온정은 겨울의 추위조차 잊게 하는 듯하다"라고 감사의 마음을 전했다. 그러면서 "보내주신 성금은 지역 내 도움이 필요한 소년·소녀 가장에게 소중히 잘 전달하겠다"라고 밝혔다.

