김근식 "'尹 탄핵 촉구'…탄핵에 재미 붙은 '탄돌이'들의 아우성"

[아시아경제 나한아 기자] 국민의힘 송파병 당협위원장 김근식 경남대 교수가 여당의 '윤석열 검찰총장 탄핵' 촉구에 대해 "촛불의 향수에 빠져 탄핵에 재미 붙인 '탄돌이'들의 아우성일 뿐"이라고 했다.

'탄돌이'는 2004년 총선에서 노무현 전 대통령 탄핵 역풍으로 인해 국회에 대거 진출하게 된 열린우리당 초선 국회의원들을 비하할 때 쓰던 단어다.

김 교수는 26일 페이스북에 "탄핵 원조 추미애의 오기에 이어 무식 용감한 김두관의 탄핵 주장이 민주당의 몰락을 재촉한다"라며 이같이 말했다.

김 교수는 "직무배제도 집행정지 인용당하고, 정직 징계도 집행정지 인용당하고, 윤석열 찍어내기가 사법부에 의해 연거푸 좌절당하자 이제는 국회에서 윤석열 탄핵 운운하는 민주당 김두관, 황운하 의원"이라며 "무식하면 단순하고 단순하면 용감하다"라고 비판했다.

그러면서 "탄핵 구호로 대깨문('무조건 문재인을 지지하는 사람들'의 비속어)들 자위라도 하고 싶은거다"라며 "공황 상태에 빠진 친문들 환심 얻으려고 얼토당토않은 아무 말 대잔치 벌이는 거다"라고 했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr