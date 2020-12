이틀째 출근한 尹… 주요 사건 수사상황 보고 받아

[아시아경제 이춘희 기자] 윤석열 검찰총장이 직무 복귀 사흘째인 26일에도 출근하며 월성 원자력발전소 경제성 평가 조작 의혹 등 중요 사건에 관한 수사 상황을 보고 받았다.

대검찰청에 따르면 윤 총장은 이날 오후 2시30분께 출근해 조남관 대검차장으로부터 대검 각 부·과로부터 취합한 업무를 보고받았다. 이날 보고에는 일선 검찰청에서 진행 중인 주요 사건의 수사 상황도 포함된 것으로 알려졌다.

이날 보고된 수사 상황에는 월성 원전 경제성 평가 조작 의혹, 울산시장 선거 개입 의혹, 옵티머스·라임자산운용 사건 등에 대한 수사 상황도 포함된 것으로 알려졌다. 윤 총장은 정직 기간에는 수사 진행상황을 보고 받았지만 구체적 수사지휘는 하지 않은 것으로 알려졌다.

윤 총장은 내년부터 시행되는 개정 형사소송법에 대비한 당부사항도 일선 검찰청에 전달했다. 그는 형사사법정보시스템의 차질 없는 구동, 실무자를 위한 업무 매뉴얼 제공 등으로 개정법 시행에 따른 국민 불편 최소화를 주문했다.

앞서 윤 총장은 성탄절인 25일에도 출근해 소환조사 축소 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세에 대응한 지침을 내렸다.

이 같은 윤 총장의 행보를 두고 시급한 현안에 집중해 정치적 논란을 피하는 동시에 검찰 수장으로서 존재감을 다져 조직 분위기를 다잡겠다는 의지가 담겼다는 해석이 나온다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr