"한국 여행, 대신 여행해드려요" 인도네시아서 '가상 한국 대리 여행' 이벤트

[아시아경제 나한아 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 길어지는 가운데, 한국 여행을 희망하는 인도네시아인들 사이에서 '가상 한국 대리 여행' 이벤트가 주목받고 있다.

26일 한국관광공사 자카르타지사에 따르면 '코리아 스탬프투어'라는 이름으로 진행한 가상 대리 여행 이벤트가 인도네시아에서 큰 관심을 끌었다.

한국관광공사는 지난달 23∼29일 일주일 동안 "한국에 거주하는 인플루언서가 대신 여행해 드린다"라는 내용의 이벤트를 인도네시아인들을 대상으로 참가 신청을 받았고, 그 결과 1천215명이 응모했다고 밝혔다.

관광공사는 이 중 30명을 선정했고, 당첨자가 한국에 가면 가장 가고 싶은 장소, 먹고 싶은 음식, 예전에 여행 갔을 때 가장 좋았던 곳 등을 적어내게 했다.

한국에 거주하는 인도네시아인 유튜버 '에르나'와 한국인 유튜버 '루디오빠'가 이들의 방문 희망 장소를 대신 여행한 뒤 두 편의 동영상으로 제작해 지난 24일과 25일 유튜브를 통해 공개했다. 영상 자막은 인도네시아어로 번역됐다.

동영상 첫 편에서 두 사람은 인천 월미도에 방문해 디스코 팡팡을 타고, 한류 인기 드라마 '도깨비'에 나온 경기도 파주 카페에서 드라마 패러디를 한 뒤 서울 홍대에서 연예인이 운영하는 식당을 찾아간 영상을 담았다.

두 번째 편에서는 여의도 고층 식당에서 식사하고, 향수 만들기 체험을 한 후 한강에서 요트를 타고 야경을 즐기는 모습을 전했다.

영상 두 편의 예고편은 인스타그램과 유튜브 조회 수가 2만 회를 넘기기도 했다.

자카르타지사 변정섭 지사장 직무대행은 "인도네시아인들의 한국 여행 욕구가 계속 쌓이고 있다"라며 "포스트 코로나를 대비해 다양한 홍보 활동을 이어갈 것"이라고 말했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr