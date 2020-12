"백신 유효성 50%에 불과" 필리핀 국회의원, 중국 시노백 백신 반대 성명

[아시아경제 나한아 기자] 필리핀 정부가 중국 시노백 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 구매 계획을 밝힌 가운데, 여야 국회의원들이 이에 반대 의사를 표명했다.

25일(현지시간) 래플러(Rappler) 등 필리핀 현지 언론에 따르면 상원 후안 주비리 여당 대표와 프랭클린 드릴론 야당 대표는 각각 백신 구매 반대 성명을 냈다. 이들은 시노백 백신의 유효성이 50%에 불과하다는 브라질 연구 결과를 근거로 삼았다.

지난 23일(현지 시간) 브라질 상파울루주 정부 산하 부탄탕 연구소는 시노백 백신 3상 임상시험을 진행한 결과, 시노백 백신 예방 효과가 50% 이상이라고 밝힌 바 있다. 그러나 정확한 최종 임상 시험자료는 공개하지 않았다.

주비리 의원은 "겨우 50% 예방 효과를 가진 백신을 확보하려는 계획은 받아들일 수 없다"라며 "백신 접종 후에도 코로나19 바이러스에 걸릴 가능성이 50대 50이라는 건 웃긴 일"이라고 지적했다.

드릴론 의원 역시 "백신을 최대한 빨리 공급하는 것이 중요하지만 그 어떤 것보다도 안전과 효능이 우선시 돼야 한다"라고 강조했다. 그러면서 "50% 효능의 백신으로 어떻게 대중의 신뢰를 구축하겠다는 건지 의문"이라고 말했다.

앞서 필리핀은 중국 시노백으로부터 내년 3월까지 접종 2500만 회 분의 백신을 구매할 계획이라고 발표했다. 필리핀 정부는 시노백뿐만 아니라 화이자와 모더나, 아스트라제네카 등 여러 제약사에도 접촉하고 있다.

한편 터키는 지난 24일 시노백 백신에 대한 임상시험 결과, 이 백신의 예방 효과가 91.25%였다고 밝히면서 오는 28일 보건 분야 종사자를 시작으로 약 900만 명에게 접종을 시작할 계획이다.

