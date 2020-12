베이징 한인 지역, 코로나 통제 조치 강화…지역 내 대부분 교민 핵산 검사받아

[아시아경제 나한아 기자] 중국 수도 베이징(北京)의 교민 거주지역인 차오양(朝陽)에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 발생해 베이징 내 한인 거주지역에 대한 통제 조치가 강화되고 있다.

26일(현지시각) 베이징 한인회 등에 따르면 베이징 내 최대 교민·한국 주재원들의 거주지역인 차오양(朝陽)구 왕징(望京) 지역 아파트 단지 주민들은 26~27일까지 핵산 검사를 받아야 한다. 지역 내 중국인들까지 포함된다.

왕징에 거주하는 대부분 교민은 이번 주말까지 여권 등을 소지해 해당 아파트 단지 내 설치된 임시 시설에 가서 핵산 검사를 받게 된다.

중국 국가위생건강위원회는 지난 25일 하루 동안 베이징에서 신규 코로나19 확진자가 2명 모두가 차오양구 인근 지역 거주자들이라고 밝혔다.

왕징의 한 교민은 "그동안 왕징은 안전지대여서 전수 검사를 받은 적이 없는데 왕징이 포함된 차오양구의 코로나19 상황이 불안해지면서 당국이 왕징 주민들을 검사하기로 한 것으로 보인다"라고 말했다.

앞서 지난 25일 베이징시 당국은 차오양구 왕징의 한 상업 건물을 지역 내 밀접 접촉자 동선과 겹쳐 봉쇄 조치한 바 있다.

주중한국대사관 측은 "최근 왕징의 한 상업 건물 폐쇄는 왕징 지역에서 확진자가 발생한 것도 아니며 최근 한국인 주재원의 귀국 후 확진 사례와도 관련은 없는 것으로 알고 있다"라고 말했다.

한편 베이징시 당국은 전날 브리핑에서 최근 한국인 주재원 1명이 한국 귀국 후 무증상감염 판정을 받았다고 공식 확인했다. 그러면서 밀접 접촉자 43명과 근무지 및 거주지 관련자들을 대상으로 검사한 결과 현재까지 모두 음성 판정이 나왔다고 밝혔다.

